過往印象差 俄國民調：31％俄國人主張禁止中國人住在俄羅斯

俄羅斯人對中國人的反感度增加，更有31%的俄羅斯人主張「近指中國人住在俄羅斯」。（路透）

2018-09-05 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕中俄關係密切，不過中國人在俄羅斯人心中並不受歡迎，俄羅斯民調機構最近發表的一份調查顯示，俄羅斯人對中國人的反感度大增，更有31%的俄羅斯人主張「禁止中國人住在俄羅斯」。

《美國之音》引述俄羅斯民調機構「列瓦達中心」（Levada Center）報告，指出目前中國人和吉普賽人、車臣人都在俄羅斯社會不受歡迎，其中主張限制及禁止吉普賽人在俄羅斯居住的俄國民眾有32%，主張禁止中國人住在俄羅斯的俄國民眾則是有31%，相較之下，去年主張限制和禁止中國人在俄羅斯居住生活的人數為15%。

針對其他族裔，分別有26%，25%，23%，17%和12%的俄羅斯人分別主張限制和禁止越南人，中亞地區民族，高加索人，烏克蘭人和猶太人在俄羅斯定居。其中更有高達16%的俄羅斯人直接主張「禁止所有不是俄羅斯民族的人在俄羅斯定居生活」。

分析人士認為，普丁政府和中國關係友好，但是對普通俄國人來說，並未從中獲得好處，加上俄媒對中國目前狀況報導不多，很多俄羅斯人對中國的負面看法一直沒變。評論家尼寇里斯基指出：「在過去很長的時間裡，約為幾十年或是20多年，中國完全被當成壞人。比如珍寶島衝突、中國威脅、文革、大躍進等等，俄國人對中國的這些負面印象根深蒂固，很難很快得到轉變。」