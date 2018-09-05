麥肯繼任者出爐 共和黨凱爾接任美參院軍委會

共和黨籍前參議員凱爾（Jon Kyl）將遞補麥肯（John McCain）辭世後的空缺。（美聯社）

2018-09-05 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨資深聯邦參議員、參議院軍委會主席麥肯（John McCain）25日因腦癌辭世。亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）今天表示，空缺將由共和黨籍前參議員凱爾（Jon Kyl）遞補。

《CNN》報導，亞利桑那州州長杜席（Doug Ducey）今天表示，參議院軍委會主席麥肯（John McCain）辭世後的空缺，將由共和黨籍前參議員凱爾（Jon Kyl）遞補，凱爾同時受到川普執政團隊以及麥肯家族的認同。

報導指出，根據亞利桑那州法律，杜席負責任命麥肯的繼任人選，以填補麥肯剩餘2年的任期，直到2020年的特別選舉，凱爾則表示自己屆時不會競選連任。

凱爾現年76歲，他曾於1987年至1995年之間擔任眾議員，1996年至2013年擔任參議員，並擔任參院共和黨黨鞭。麥肯曾稱讚凱爾的耐心、一絲不苟的工作態度，以及領導才能。

《Fortune》報導，凱爾過往的政治路線較為保守，反對墮胎以及同性婚姻，在經濟上則支持自由經濟，此外他也是水與自然資源專家。