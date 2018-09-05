劉強東涉性侵後續 美警偵結：以「強暴」重罪逮捕

京東執行長劉強東（右三）在美涉案被捕獲釋後，返回中國，圖為他9月4日現身北京的一場簽約活動。（圖片擷取自微博）

2018-09-05 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商巨頭京東CEO劉強東涉嫌性侵遭到美國警方逮捕，拘留16小時後即獲釋，他的罪名究竟是什麼？各媒體說法不一。但美國明尼蘇達州明尼拿波里斯警察局甫完成的5頁報告，在8月31日當晚，是以「涉嫌『強暴』（Rape）重罪（felony）」逮捕劉強東。

《世界日報》報導，明尼拿波里斯警察局發言人艾爾德（John Elder）表示，剛剛完成的這份報告，是以當晚警察紀錄、受害者描述等為內容，進行文字化報告，當時，到場的警察並都掛有隨身攝影機全程紀錄。

報告中提到，警察是接到性犯罪強暴（Criminal Sexual Conduct Rape，CSCR）的舉報到場，警方並拍下受害者及現場照片，同時在逮捕劉強東之後，將他送到亨內平郡（Hennepin County）監獄關押，全程都有攝影存證。

但劉強東隨後即被無保釋放，並返回中國，艾爾德說，是因他尚未被控罪。

警方偵結報告是以「609.342」的罪名控罪劉強東，報導解釋，根據明尼蘇達州的法律，609.342為性犯罪五級中的一級重罪（Criminal Sexual Conduct in the First Degree）。