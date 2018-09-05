「燕子」襲日釀嚴重災情 關西機場開始大疏散

颱風「燕子」昨登陸日本釀嚴重災情，關西國際機場大淹水。（美聯社）

2018-09-05 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「燕子」昨日登陸日本釀嚴重災情，共有9人死亡、340多人受傷，位於人工島上的關西國際機場大淹水，對外連絡橋其中一側遭貨輪撞上損壞，使得機場內人員及民眾無法向外疏散，而目前神戶高速船「Bay Shuttle 」提供受困民眾免費搭乘疏散，而國土交通省指出，若是確認對外連絡橋另一側道路安全無虞，將會開放正常通行。

根據日本《NHK》報導，日本氣象廳指出，颱風「燕子」中心位置於當地時間今日7點位在北海道禮文島南南西方約80公里處，以每小時75公里的速度往北北東方移動。而此次颱風「燕子」掃過日本，關西地區首當其衝，目前關西地區大阪府、兵庫縣、和歌山縣、京都府、滋賀縣、奈良縣共有超過109萬戶停電。另外，岐阜縣、三重縣、愛知縣合計有21萬7000戶停電，同樣受到颱風侵襲的北海道地區則是有8萬戶停電。

而受到淹水影響，關西機場今日依舊全天關閉，共有162條國內航線停飛，日本JR新幹線的「東海道新幹線」、「山陽新幹線」皆全線正常營運。

由於關西機場對外連絡橋其中一側遭油輪「寶運丸」撞上損壞，目前對外交通封閉，讓機場內3000名旅客和數百位工作人員孤立無援，而連結關西機場與神戶機場的高速船「Bay Shuttle 」業者將3艘高速船，拿來當「救助船」，只要是想搭船的民眾都可以免費搭乘，第一班船在當地時間週三早上6點30分出發，約在7點前抵達神戶機場停船處。

撞上關西機場對外連絡橋的「寶運丸」目前已被移開，對外連絡橋遭受撞擊的路段出現嚴重偏移，然而國土交通省指出，對外連絡橋的另外一側並未受到撞擊，確認安全後將會開放通行，負責關西機場營運的「關西airport」指出，當地巴士公司願提供協助，聯絡橋開放後將會派遣25輛巴士，把受困旅客載到南海電鐵的泉佐野車站。

關西機場對外連絡橋其中一側遭油輪「寶運丸」撞上損壞，目前「寶運丸」目前已被移開。（美聯社）

「燕子」掃過日本，關西地區首當其衝，目前關西地區超過109萬戶停電。（歐新社）