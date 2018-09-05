川普與文在寅通話 談北韓非核化

2018-09-05 05:44

〔中央社〕白宮今天表示，美國總統川普與南韓總統文在寅上午通話，雙方討論要努力達成北韓領導人金正恩同意的「最終完全可驗證的『北韓非核化』」。

白宮稍早以發言人名義公布書面聲明，做上述表示。

南、北韓預計9月中舉行峰會，文在寅的特使團5日將前往平壤，雙方將討論即將舉行第3次「文金會」的安排事宜。

川普與金正恩6月於新加坡召開歷史性「川金會」後、朝鮮半島非核化進程未有具體進展，川普日前更在國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）啟程赴平壤前叫停他的訪問，川普更暗示並質疑中國因美中貿易戰升溫，在北韓非核化議題上扯美國後腿。

白宮則在聲明中指出，川普與文在寅上午通話，討論朝鮮半島最新局勢，包括雙方正努力實現金正恩所同意的「最終可完全驗證的『北韓非核化』」。

白宮的聲明清楚點名是「北韓的非核化」，更強調這是金正恩當初所同意的，而平壤方面則在蓬佩奧取消訪問後指責美國玩兩面手法，更在他7月訪平壤後指責美國對「非核化」提出片面「流氓般的要求」。

白宮聲明還表示，文在寅告訴川普，他將於5日派特使赴平壤，與金正恩會面，文在寅承諾，將提供會談聲明；而川普與文在寅則同意，兩人在聯合國大會9月召開時，將舉行場邊會談。（編輯：陳政一）