青年大使印度演出充滿台灣美 與會者都想赴台

2018-09-05 04:12

〔中央社〕外交部2018年國際青年大使交流計畫吐瓦魯與印度訪團昨晚在新德里舉行台灣之夜，融合台灣節慶、民俗文化、美食和山林之美的表演，讓外賓和與會者都想到台灣體驗。

25名來自台灣的國際青年大使，以生動的英語短劇和精彩的舞蹈搭配各種台灣民俗技藝，演繹著台灣的節慶、民俗文化、美食和山林之美，讓與會的印度與其他國家外賓與年輕人都讚不絕口。

每一場表演，包括舞蹈搭配布袋戲、皮影戲、風箏等台灣傳統童玩藝術，或是舞蹈中融入八家將陣頭舞步，及搭配背景畫面介紹台灣美食、山林之美等，都凸顯台灣文化的特色。

包括印度人民黨（BJP）涉外事務召集人暨中央德里直轄區議會前議員喬里（Vijay Jolly）、美國駐新德里大使館總領事侯格曼（Gorge H. Hogemen）、亞非農村發展組織（AARDO）秘書長史瑞辛（Eng. Wassfi Hassan El -Sreihin）等與會者，都對這場台灣文化饗宴印象深刻，熱烈鼓掌。

在金德爾大學（OP Jindal Global University）台灣華語教育中心學中文的學生馬蒂真（Nidhi Mallya）和古師良（Shresth Gupta）都說，看完表演後，讓不太知道台灣的他們，知道台灣有很好的茶，很美的文化，是個值得去的好地方，他們都想去台灣體驗文化和其他事物。

一名印度媒體工作人員更說，這樣的演出呈現台灣各種精彩文化與元素，應與在印度宣傳台灣觀光及台灣形象一起進行，將更加深印度人對台灣的美好印象。

來自台北大學的黃子岳和來自國立台灣藝術大學的吳知豫表示，「台灣之夜」的舞蹈和表演，都是在台灣培訓4週時由舞蹈老師設計編排，再由青年大使根據自身才藝參與意見進行調整和排練，雖然排練時很辛苦，但很高興能把台灣的美呈現給與會貴賓。

田中光致詞時說，現代人很容易透過臉書交流，但卻沒機會面對面，外交部特別組織「國際青年大使交流計畫」，盼透過這些青年大使帶著來自台灣的友誼、交往和連結等訊息，到世界各地面對面交朋友。

他也強調，台灣在印度除致力推動雙邊貿易深化，更要推動文化與教育交流，因為沒有文化、教育的連結，貿易將失去意義，無法永續維持，唯有認識了人和文化，經濟和其他關係才能維持長久。

喬里則說，能有機會和來自台灣的年輕世代、青年大使和年輕的心連結，讓他再次從心裡感到年輕，思考、說話、感受、行動、呼吸和夢想也都變得年輕；他希望藉著這樣的活動，讓印度和台灣的關係日益緊密。（編輯：陳政一）