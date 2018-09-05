水門案記者新書揭白宮秘辛 幕僚長稱呼川普白痴

2018-09-05 03:44

〔中央社〕揭發水門醜聞兩位華盛頓郵報記者之一的伍德華，在新書揭露白宮幕僚長凱利稱呼美國總統川普是「白痴」，川普幕僚「為了保護國家」，從他桌上拿走機密文件，以防他魯莽行事。

伍德華（Bob Woodward）將於9月11日發行的新書「恐懼：川普入主白宮」（Fear: Trump in the White House，暫譯），描述川普上任前18個月的種種，內有一些爆炸性的軼事，華盛頓郵報今天刊載這本書的一些細節。

伍德華引述白宮幕僚長凱利（John Kelly）在一次會議中公開質疑川普智力的話說：「我們在瘋子城（Crazytown）。」

川普「通俄門」調查案的前律師陶德（John Dowd），據說也懷疑如果川普接受特別檢察官穆勒（Robert Mueller）問話，是否有能力避免做偽證。

這本書的書名是取自2016年4月，伍德華和華郵政治記者柯斯塔（Robert Costa）訪問當時還是總統候選人的川普時，隨口說出的一番話。

柯斯塔當時問川普，他是否同意時任總統歐巴馬接受訪問時曾說過的話：「真正的權力意味著你不必施加暴力，就能得到你所想要的」。

一開始川普似乎同意這個說法，他說：「我認為某種程度上的確如此…真正的權力是憑藉敬重。」

但他後來改口說：「真正的權力是，我甚至不想使用這個字眼：恐懼。」