燕子颱風襲日 關西機場生日「泡湯」

今天正逢開航二十四週年的關西國際機場，受到颱風影響不但因跑道淹水無法起降。（美聯社）

2018-09-04 21:36

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕號稱日本大阪地區二十五年來最強的颱風「燕子」今天快速掃過西日本，目前已知造成六人死亡近一七○人輕重傷。今天正逢開航二十四週年的關西國際機場，受到颱風影響不但因跑道淹水無法起降，連結陸地的聯外橋樑也遭到油槽輪撞壞，機場內大約有三千人受困動彈不得，機場從下午三點封閉，短期內可能難以重啟，受影響航班每天約有五百班。

機場封閉 每天約500航班受影響

關西國際機場建於大阪灣內埋海造地興建的人工島上，一九九四年九月四日正式啟用，是一座標榜客貨兼用二十四小時全天候營運的海上國際機場，每天起降航班高達五百班左右。

關空共有AB兩條跑道，其中靠近陸地、長約三千五百公尺的A跑，由於高出標準海平面僅約五公尺，受到漲潮影響淹水，多架飛機的引擎也浸在水裡，機場於下午三點宣布全面關閉。

事實上，在機場關閉前的一點二十分左右，機場聯外橋樑遭到油槽輪「寶運丸」攔腰撞擊受損，幸好當時因為強風的關係，聯外橋樑當時正管制車輛行駛。負責運輸飛機燃油的「寶運丸」長八十九公尺、二五九一噸，當時正卸完貨停泊在聯外橋樑南側，未料卻遭到強風襲捲衝撞橋樑，所幸船上十一人並無大礙，也無燃油外洩的情況。

聯外橋樑受損 機場何時重啟尚未知

不過經過此一撞擊，聯外橋樑受損無法通行，再加上連結機場與大阪府的鐵路交通也因颱風停駛，機場對外交通全部停擺，形同一座孤島，機場內約有三千名旅客受困，機場內的超商一度大排長龍，候機座椅也被佔滿，關空已動員工作人員進行機場內抽水，由於聯外橋樑的受損狀況仍需評估，機場何時恢復重啟，目前還無確切消息。

燕子颱風今天中午從四國的德島縣登陸後，以極快的速度北上，颱風中心在下午三點左右穿越福井縣的若狹灣進入日本海，並沿著海岸線北上。遭到燕子快掃的四國及近畿部分地區受到狂風暴雨及漲潮的影響也傳出淹水災情，綜合日媒報導，已知有六人死亡、近一七○人輕重傷，超過二百萬人避難，大阪地區有一百六十萬戶停電。

關西國際機場大淹水。（美聯社）

關西機場受颱風影響大淹水，機場於下午三點宣布全面關閉。（美聯社）