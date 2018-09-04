歐洲新聞機構聯合聲明 批谷歌臉書掠奪媒體內容

歐洲大型新聞機構今天發表一項聯合聲明，痛批網路巨擘谷歌未花分文掠奪新聞內容。（路透）

2018-09-04 23:06

〔中央社〕歐洲大型新聞機構今天發表一項聯合聲明，痛批網路巨擘谷歌和臉書未花分文，掠奪新聞內容，要求這些網路巨擘擴大和媒體分享營收。

法新社、英國聯合社（Press Association）、德新社（Deutsche Presse-Agentur）等約20家新聞機構執行長發表聯合聲明，呼籲歐洲議會更新歐洲聯盟（EU）版權法規，以協助解決這種「失衡亂象」。

聯合聲明表示：「網路巨擘掠奪新聞媒體的內容和廣告營收，無論對消費者和民主來說都構成威脅。」

歐洲議會議員本月將針對新版權法進行辯論，新法將強制網路巨擘對於它們平台所使用的新聞、音樂和電影等創意內容付出更多費用。

新版權法第一版草案7月遭駁回，美國科技巨擘堅決反對新版權法，倡議網路自由人士也反對新法，他們擔心新法可能導致消費者成本增加。

聯合聲明說：「網路巨擘主張它們會被迫要求民眾付錢上網，但它們可以不這麼做，又給予媒體補償嗎？答案很明顯是『是的』。」

聲明中表示，臉書2017年營收400億美元，獲利160億美元；谷歌營收則是1100億美元，獲利127億美元。

這些新聞機構在聲明中問道：「誰可合理主張它們沒辦法為自己使用的內容付出合理的費用？」

聲明進一步指出：「我們所提的其實是推出使用新聞者合理付費。為了歐洲的新聞自由和民主價值，歐洲議員應該大力推動版權改革。」