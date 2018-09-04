最速件再啟「食米計畫」 台灣援贈史瓦帝尼80噸愛心米

2018-09-04 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕「史瓦帝尼」是我國在非洲的唯一邦交國，日前在薩爾瓦多與我國斷交之際，外交部與農糧署緊急核准一項鞏固友好關係的計畫，同意援贈120噸愛心米運往非洲，分別援贈史瓦帝尼80公噸、南非40公噸。

《上報》報導，過隨著中國近年利用「一帶一路」工程計畫在非洲增強影響力，並頻頻挖我國邦交國；在台灣宣與布薩爾瓦多斷交之際，外交部和農糧署火速在8月21日核准「非洲食米計畫」，經世總出面協調史瓦帝尼台灣商會、開普敦台灣商會和東開普敦省台灣商會後，由外交部與非洲台商總會、世台基金會主導之下，將80噸食米運送至史瓦帝尼，40公噸送至南非。

有知情人士透露，「非洲食米計畫」原先是由世界台灣商會聯合會（簡稱世總）暨世台基金會向行政院農糧署申請，計畫運送400噸（40個貨櫃）的糧食米在7月運到烏干達難民營發放，後來定在2018年5月時發放；不過當世台基金會前往難民營視察狀況後，決定改成6個貨櫃的糧食，並改由烏干達台灣商會向世總申請，並取得農糧署的核准。

不過由於烏干達為保護當地農民所課的「懲罰稅金」過重，世台基金會向烏干達政府協商，無法爭取到免關稅，烏干達台灣商會最後放棄承辦這項計畫；之後在與薩爾瓦多斷交之際，我國駐史瓦帝尼公使蔡明耀為鞏固非洲僅存的邦交國，遂出面協調並最終成功促成這項「非洲食米計畫」。