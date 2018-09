跟川普作對？Nike請「跪國歌」球員代言 網友燒球鞋洩憤

卡佩尼克(Colin Kaepernick)在自己的推特分享最新的Nike形象標語。(截圖自Colin Kaepernick的推特)

2018-09-04 23:11

〔即時新聞/綜合報導〕職業美式足球員卡佩尼克(Colin Kaepernick)2016年於唱國歌場合單膝跪地,此舉當時引發熱議。運動品牌Nike於3日宣佈,卡佩尼克獲選為新廣告的代言人之一,此舉恐惹惱美國總統川普,目前已有網友在社群軟體表達對Nike的不滿。

卡佩尼克將成為Nike《Just Do It》經典標語30週年新廣告活動代言人之一,他的形象標語是「堅持自己的信念。即便意味著犧牲一切」(Believe in something. Even if it means sacrificing everything.)卡佩尼克是2016年前「舊金山49人隊」(49ers)四分衛,在季前賽演奏國歌時單膝跪地,藉此抗議當時美國警察暴力槍殺非裔美國人和種族歧視,引發全美關注。

然而此爭議舉動觸怒美國總統川普和保守派球迷,川普甚至砲轟他是「狗娘養的」、「不尊重國家」。卡佩尼克和49人隊解約後一直是自由球員,迄今無球團和他簽約。

Nike北美區副總裁菲沙諾提(Gino Fisanotti)表示,卡佩尼克是這個世代最激勵人心的球員之一,發揮運動的力量及影響力幫助世界前進。

然而Nike發佈卡佩尼克的代言消息後,有網友焚燒曾購買過的Nike產品,如鞋襪、球衣等,上傳至社群網站發洩怒火。

