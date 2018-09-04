調查：逾260萬脫歐支持者「變心」挺留歐

2018-09-04 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕留歐團體「對英國最有利」（Best for Britain）委託民調機構調查結果顯示，在2016年投票支持英國脫歐的1741萬群眾中，有260萬人現在「變心」改為希望留在歐盟，如果這些人當時投下保留票的話，就會顛覆當年的投票結果。

據《獨立報》報導，調查分析指出，有260萬人改變心意留歐，但同時也有97萬人從留歐改為支持脫歐，經抵銷後，約有163萬人成為留歐支持者。儘管英國首相梅伊（Theresa May）日前強調不會有第二次脫歐公投，卻澆不熄留歐支持者的雀躍心境，他們預計在9月的年度會議上施壓工黨，對舉辦二次公投一事採取強硬態度。

一名支持留歐的工黨議員史密斯（Owen Smith）表示，民眾擔心脫歐後，將會對當地醫療及其他大眾服務帶來混亂；而另一名工黨議員拉米（David Lammy）則認為，「數百萬選民已經看透了英國退歐的謊言」，工黨的領導階層應該給這些「看穿」的選民一個發聲的機會。

調查顯示，大多數工黨支持者都贊同留歐，如果工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）想當上首相，勢必要推動二次公投，才能贏得支持者的選票。同時，這份調查結果對還在觀望民意的其他政治人物來說，也被外界視為具有「催化劑」的效用。