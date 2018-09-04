拒當西班牙「不可分割的一部分」 加泰主席料重啟獨立公投

現任加泰隆尼亞自治區主席托拉（見圖），將在今日宣布重啟加泰隆尼亞獨立運動。（路透）

2018-09-04 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞去年10月曾舉行獨立公投失敗，造成時任加泰隆尼亞主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）遭西班牙當局以叛亂罪通緝，有消息指出，現任加泰隆尼亞自治區主席托拉（Quim Torra），將在今天（4日）宣布重啟加泰隆尼亞獨立運動。

根據《路透》報導，儘管西班牙中央政府昨天表示，已經與加泰隆尼亞政府達成共識，將進行加泰隆尼亞擴大自治權公投，但今天遭加泰隆尼亞議會發言人否認，並表示「自決公投才是加泰隆尼亞的民意所向」。

加泰隆尼亞政府的消息人士指出，現任加泰隆尼亞自治區主席托拉，在今天稍晚的演講中，將宣布舉行下一次的加泰隆尼亞獨立公投，重啟加泰隆尼亞的獨立運動。

加泰隆尼亞曾在去年10月1日舉行獨立公投，當時有43.03％的選民投下選票，其中90.9％的投票者支持加泰隆尼亞獨立、7.8％反對，加泰隆尼亞原本計畫依據公投結果獨立，但西班牙中央政府卻判定公投結果違法無效，堅持加泰隆尼亞是「西班牙不可分割的一部分」，當時發起獨立運動的時任自治區主席普伊格蒙特也因此被控叛亂罪、逃亡他國。