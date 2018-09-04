正港老夫老妻！ 108歲+100歲 日本人瑞登上金氏紀錄

松本夫婦獲頒「全球最老夫妻」金氏世界紀錄證書。（路透）

2018-09-04 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕日本社會近年漸趨高齡化，並以擁有大量的百歲人瑞為眾人所知。現又出現全球最年長夫妻松本政雄與松本宮子，兩人年齡相加共208歲，登上金氏紀錄全球最老夫妻。奶奶笑稱，這是因為她在這80年的婚姻中，一直很有耐心。

綜合媒體報導，108歲的松本政雄（Masao Matsumoto）與100歲的松本宮子（Miyako Matsumoto），於1937年10月結婚。兩人年齡相加，獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）證實為仍在世的全球最老夫妻。

松本宮子高興的表示，這都是因為自己有耐心，並強調「這是真的」。

松本兩人雖存以「夫婦」之名，但從未舉行過婚禮，因當時日本正對外開戰，松本政雄因此被派往海外當兵，但這並不影響松本家變成一個大家族。

松本夫婦共有5個女兒，現年均在66歲至77歲之間，另外還有13個孫子，他們的第25個曾孫才剛於上個月報到。女兒博美（Hiromi Matsumoto）表示，婦母親已經進入生命的最終章，期許他們能夠繼續過著平和的生活。

日本人是世界上最長壽的國家之一，據外媒引述日本衛生部門數據報導，日本人的平均歲數大約84歲，僅次於香港的平均歲數。

根據金氏世界紀錄，全球歷來最年長夫妻紀錄是挪威的多文夫婦（Karl and Gurdren Dolven）保有，當多文先生（Gurdren Dolven）於2004年辭世時，夫婦兩人年齡相加共210歲1個月又34天。