主播那壺不開提那壺 李文斯基當場走人

2018-09-04 20:26

〔中央社〕前白宮實習生李文斯基（Monica Lewinsky）今天表示，她昨天提前結束以色列媒體的訪問，並直接從台上走人，是因為被問到有關美國前總統柯林頓的「禁忌」問題。

李文斯基1990年代在白宮實習時，和當時的美國總統柯林頓發生不倫戀，差點導致後者遭彈劾下台。現年45歲的她昨天以反霸凌運動人士身分，在耶路撒冷（Jerusalem）出席一場演講活動，以社群媒體的危險為題發表演說，然後接受以色列一名電視主播訪問。

主播一開場就問她是否還期待柯林頓提出私人道歉，李文斯基突然從座位上站起來，然後大步走下台。

李文斯基下台前說：「很抱歉，我無法接受訪問。」

柯林頓6月接受美國國家廣播公司（NBC）訪問，被問到是否覺得自己欠李文斯基一個道歉時，他回答：「不，我從未和她談過，不過我真的不只一次公開表示，我感到抱歉。」

李文斯基今天發推文，解釋她在耶路撒冷突然走下訪問台的原因。她寫道：「關於我們要討論的內容，以及不談論的話題，事前已有明確規範。」

「事實上，訪問所提出的第一個問題，她（主播）在我們前一天碰面時，就曾對我提過，我說這是禁忌…我走下台的原因是，女性捍衛自己，不讓他人主導自己的言論，現在變得比以前更加重要。」

李文斯基受訪時影片（CBS NEWS）