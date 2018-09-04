英國女孩遭謀殺 臉書拒絕提供嫌犯帳戶密碼

2018-09-04 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名13歲女孩露西（Lucy McHugh）今年7月底遭殺害，英國警方已掌握相關嫌疑人史蒂芬（Stephen Nicholson），並向臉書（Facebook）要求提供史蒂芬帳戶密碼，但遭拒絕，而史蒂芬目前僅因拒絕提供臉書密碼遭判刑14個月。英國檢方表示，無法進入史蒂芬的帳戶，露西的調查受到嚴重阻礙。

綜合外媒報導，24歲的史蒂芬是露西家的一名房客，由於史蒂芬在露西失蹤的當天早上曾與她接觸過，因此被警方懷疑曾性侵並殺害她；史蒂芬被逮後，以保護自己和家人、不想被警方知道大麻的訊息為由，拒絕提供臉書帳戶的通聯記錄，目前僅被依英國《調查權管理法》（RIPA）被判入獄14個月；警方欲向臉書總公司要求史蒂芬帳戶資料，也遭臉書拒絕。

露西的母親表示，臉書應該提供詳細帳號訊息，這是為伸張正義，也是該公司很容易做到的事；英國部分議員也對此事表達憤慨，認為延後獲得關鍵信息令人不安，呼籲臉書應該配合警方做正確的事；英國檢方也擔心，想要進入史蒂芬帳戶必須經過美國冗長的法律程序，調查將受到嚴重阻礙。

臉書發言人說明，這是一個可怕的案件，目前正與執法部門密切合作中，且警方已經建立了完善的法律機制，以便在此類案件調查中獲取訊息，強調臉書將會與當地警方合作調查。

史蒂芬涉嫌殺害露西一案，法庭將在10月27日進行宣判。