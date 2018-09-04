「沒時間交男友也沒朋友」 中國女子辭職信引來共鳴

中國杭州一名女子在網上發了一封辭職信，列出「沒時間交男友」、「沒時間旅行」、「不想混日子」等理由。（圖擷自微博）

2018-09-04 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國杭州一名女子在網上發了一封辭職信，列出「沒時間交男友」、「沒時間旅行」、「不想混日子」等多條理由，結果文章在網路瘋傳，並引來網友共鳴。

綜合報導指出，中國一名女網友最近在網路上發了一篇名為「9月，我要辭職了」的文章，上面列出多條辭職理由，包括沒時間交男友，看電影還要看好時間、沒時間旅行，去個韓國訂好機票後卻得退票。她也提到，公司也沒給加班費，上班沒有期限、如果別人請假，逢年過節還得留守崗位。另外，該網友也自認沒朋友，為了維護公司利益卻得罪人，沒有朋友到連逛個街都沒人陪她。

該網友又繼續寫到，她的工作並沒有前途，開業時營業額有70多萬，到現在卻只有10萬左右。她最後無奈寫到，她不想再混日子了，因為還沒到混日子的年紀，沒辦法安逸。該女子目前已在公司上班6年，月薪約3500元人民幣（約1.5萬新台幣）。

結果這篇辭職信在網路上引來瘋傳，許多網友都感同身受。有網友表示，「條條扎心，我也是這樣。」、「3500根本養不活自己啊。」也有不少人給她建議，「做得不開心就果斷辭職。」、「為辭職的朋友乾一杯。」、「是該邁出勇敢的一步了。」