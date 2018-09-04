燕子颱風橫掃日本兩大工業區 製造業、電子供應鏈大亂

2018-09-04 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕「燕子」颱風今天（4日）上午從日本四國德島市登陸，橫掃日本關西地區，可能是當地25年來遭遇最強的颱風，各地先後傳出災情，交通大癱瘓，位在人工島上的關西國際機場在今天下午3點宣布關閉，不少通勤班次及飛機航班都被迫取消。風災直搗日本製造業心臟，汽車、電子供應鏈等皆大亂，許多企業也被迫暫時關廠。

綜合媒體報導，挾帶最高風速每小時162公里的「燕子」颱風，預測其行徑路線將通過大阪、京都以及神戶三大城，包括中京以及阪神這兩大工業區。目前已知豐田集團有許多工廠已經暫停運作；本田汽車在三重縣的鈴鹿廠關廠；製造農業機械的大廠久保田（KUBOTA）以及大金工業也在今天宣布位於大阪附近的工廠暫停作業；三得利（SUNTORY）位在大阪島本町的釀酒廠也已經關閉。

另外日本知名日用品品牌資生堂（SHISEDO）等企業也跟進關閉部分工廠；電子供應鏈重要品牌也受到風災衝擊，京瓷（KYOCERA）、村田製作所（Murata）、Panasonic也視情況暫停颱風影響區域內的廠所；台灣鴻海集團旗下的夏普（SHARP），其位在大阪的八尾事業所也停工。

本田在日本的母廠因為強颱被迫緊急關閉；台灣主管表示，目前還未收到母廠的相關消息及指示，但若只是短暫關廠的話，應該不太會影響未來的交車作業。