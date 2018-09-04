反派組織變「慈善團體」 印尼超狂反派現身慈善活動

2018-09-04 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕知名動漫作品的反派組織，搖身一變居然變成「慈善團體」；印尼出現一個以知名動漫作品「火影忍者」故事中出現的反派組織名稱「曉」取名的慈善團體，這個組織的成員外出進行慈善活動時還不忘cosplay成動漫角色。

綜合外媒報導，這個組織在印尼的東爪哇地區活動，他們不只以「曉」的名義進行活動，組織成員在外進行慈善活動時還不忘cosplay成動漫的成員角色；不過與故事中的不太一樣的是，他們是帶有「伊斯蘭主義」色彩的慈善團體，從事幫助興建清真寺、孤兒院、醫院與學校等工作，也會做援助窮人與弱勢的社會服務。

根據這個組織在社群平台的粉絲頁所稱，這個組織的創辦人原先是印尼的政黨「建設團結黨（persatuan pembangunan，ppp）」一份子，後來因理念不合分裂後出走，後在2012年改組成現今的組織「曉主義組織（Organisasi Akatsuki Afkar）」持續運作至今；而為甚麼會取這個在動漫「火影忍者」裡是「反派組織」的名號，有成員解釋稱「這個組織在被大反派染指前，最初成立的初衷是『結束戰爭，推動和平』；因此我們選擇成為被染指前的『曉』」

這個團體日前被人分享到社群平台後，獲得廣大的迴響，網友看到這個超狂的回歸初衷紛紛笑稱「這是合法的邪惡還是混亂的和平？」、「我要去哪加入他們？」、「這其實是他們征服世界的伎倆！」。

「曉」為知名的日本動漫「火影忍者」出現的虛構恐怖組織；故事中，組織原本創立的目的是為了「推動世界和平」，不過後來因遭惡人暗算，結果變成一個為了征服世界而進行殺戮的「激進反派組織」。