全球首例「試管幼獅」誕生！為瀕危貓科動物護育帶來希望

2018-09-04 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕因為棲地嚴重被破壞，不少野生大型貓科動物的數量，近年來越來越少，為了研究瀕臨滅絕的大型貓科動物的護育方法，3個半月前研究人員成功幫獅子進行體外受精，近日獅子試管嬰兒成功出生，為雪豹、老虎等瀕危貓科動物的護育帶來一線希望。

綜合外電報導，由南非普利托利亞大學（University of Pretoria）的研究團隊進行體外受精的世界上第1對試管幼獅，小公獅維克托（Viktor）與小母獅伊莎貝（Isabel），近日在南非烏庫土拉禁獵區及保育中心（Ukutulu Game Reserve & Conservation Centre）平安出生。

這項研究的主要人員卡列亞爾塔（Isabel Callealta）表示，「這次的成功提高了我們對於大型貓科動物的了解，未來可能有辦法對其他更瀕臨滅絕的大型貓科動物做人工繁殖手術」，研究人員也說明，會選擇獅子進行試管幼獅實驗，是因為獅子的族群數量相對穩定，更能夠收集到更加完整的資訊。

由於棲地的大量減少，且棲地分布太過零散等因素，許多野生的大型貓科動物，例如雪豹、老虎等等，都逐漸瀕臨滅絕，而如何有效進行護育，也是許多研究人員現今面臨的重要課題。