電競無法加入奧運項目？奧委：「殺人遊戲違背奧運精神」

2018-09-04 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕印尼雅加達亞運在2日正式落幕，台灣隊在電競示範賽中表現傑出，在《英雄聯盟》、《傳說對決》、《星海爭霸 II：虛空之遺》三項目中取得二銀一銅的佳績。不過對於電競是否能加入奧運項目中，奧委會主席對此則抱持保留態度。

今年亞運中的電競項目雖然只是以示範賽的形式登場，不過在2022年，電競就將成為中國杭州亞運中的正式項目。不少玩家相信在未來會有更多的國際體育賽事，甚至包括奧運，都可能會考慮將電競納入比賽項目中。

不過根據《美國廣播公司》報導，國際奧運委員會主席巴赫（Thomas Bach）在一次接受《美聯社》的採訪中表明，要考慮這項議題之前必須滿足一些先決條件，巴赫認為「從奧委會的觀點看來，『殺人遊戲』是與奧林匹克價值觀是衝突的」。

而被問及像擊劍這類的運動也有搏鬥、競爭的元素在內時，巴赫也更進一步解釋「雖然許多運動都源自於人與人之間真正的搏鬥，但現在體育是文明的，如果有殺人的元素在內，就不符合奧林匹克的價值觀。」

而依照巴赫的觀點看來，包括今年亞運項目中的《英雄聯盟》、《傳說對決》、《星海爭霸 II：虛空之遺》以及近年來全球熱門的《絕地求生》、《CS:GO》等遊戲都含有「殺戮」的成分，電競項目想要登上奧運的大殿堂，恐怕還需要一段時間來證明它的價值。