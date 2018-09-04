踢到鐵板！ 中國代表團外交護照 我友邦諾魯拒蓋章

2018-09-04 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕我國位於南太平洋的友邦諾魯共和國，近日主辦太平洋地區規模最大的年度外交高峰會「太平洋島國論壇」（PIF），今（4日）一份信件顯示，諾魯和中國沒有邦交，因此拒絕在中國代表的外交護照蓋上入境簽證，要求他們只能使用私人護照，此舉則引來其他得到中國好處的成員國不滿，揚言抵制會議。

綜合外媒報導，這次主辦「太平洋島國論壇」高峰會的我國友邦諾魯，因與中國沒有邦交關係，加上這次論壇使用的基礎建設，大多是由台灣協助支付，因此拒絕在以對話夥伴身分參與會議的中國代表團外交護照上，蓋上入境的簽證，並主張他們僅能使用私人護照入境。

諾魯這個舉動引起不少成員國（論壇由18國組成）的不滿，在論壇正式展開討論之際，揚言要抵制，甚至要退出這場高峰會。這些國家會不滿諾魯對待中國代表團的入境方式，主要是因為，他們大多都接受了中國提供的發展援助以及優惠利率貸款。

薩摩亞總理馬利雷哥（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）率先發難，寫信給諾魯總統瓦卡（Baron Waqa），揚言要退出這場高峰會，並警告其他國家領袖也有可能跟進。最後瓦卡則想出折衷辦法，仍然沒在中國代表團的護照蓋章，而是在其簽證許可信件上蓋章。