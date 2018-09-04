武力鎮壓耒陽家長抗議 中方急調千名特警進駐湖南

湖南數千名家長晝夜抗議，當局怕緊急態勢擴大，調來數千名特警進駐當地。（圖擷取自推特）
〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南省耒陽市1日各級國中、小學開學，官方卻突調漲公立學校學費，還以「教室不夠」的理由將學生強轉至私校，引發家長晝夜抗議，當天演變成武力鎮壓的流血衝突，當局怕緊急態勢擴大，調來數千名特警進駐當地。
根據《新唐人電視台》報導，耒陽市累積至本月2日，有來自6所學校、數千名家長上街抗議市府的教育政策，當局對此封鎖網路上相關言論，「耒陽」詞彙也在搜尋引擎中被查禁，1日晚間官方已祭出武力鎮壓手段，許多民眾被警方打到送醫救治。
民怨難平 學雜費1學期900元變1.2萬元
但當地民怨難平，至今（4）日仍有家長上街抗議，有家長不滿原本每學期不到200人民幣（約台幣900元）的學雜費，在孩子被強迫轉入私校後變成2800人民幣（約台幣1.2萬元），且官方指定轉入的私校素質低落，教室也未施工完畢，家長控訴市府過去就有官商勾結的不良記錄。
在民眾上傳至推特的影片中能看見，數千名穿著黑色鎮暴裝備的特警被調入耒陽市，隨時進場鎮壓抗議民眾；官方在1日晚間曾發布通報稱抗議份子僅有600人，且拘捕到案的46名毀損公物的人士當中，只有1人為學生家長，當中6人過去就曾有滋事案底。
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