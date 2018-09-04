「燕子」襲日已釀1死76傷 關西機場關閉猶如孤島

強颱「燕子」下午登陸日本，各地陸續出現災情，已知有1人死亡、76人受傷。（路透）

2018-09-04 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「燕子」今（4）日登陸日本，各地陸續出現災情，已知有1人死亡、76人受傷；另位於人工島上的關西國際機場大淹水， 下午3時宣布全面關閉，由於聯外交通中斷，目前仍機場內的人暫時處於孤立狀態，機場猶如孤島。

《NHK》報導， 截至日本當地時間下午5時30分（台灣時間下午4時30分），滋賀縣有1人被倒塌倉庫壓死，該縣還有8人受傷；大阪府32傷、兵庫縣、愛知縣、和歌山縣、奈良縣各有5人受傷，京都府4傷、德島縣、岐阜縣、三重縣等皆有人因風災受傷。

另據《共同社》指出，日本國土交通省稱，由於關西機場2座人工島中靠陸地一側的「一期島」淹水，機場從下午3時起全面關閉。機場跑道從中午起已經關閉。

《NHK》指出，關西機場2條跑道中， 一條長約3500公尺、高出標準海平面5公尺的A跑道已淹在水裡，機場部分設施也因淹水無法工作，下午3時宣布全面關閉。

另外，由於機場唯一對外聯絡橋遭貨輪撞上損壞，聯外交通暫時中斷，機場內的人無法向外移動，處於孤立的狀態。

受到颱風影響，關西機場第一航廈旁的複合商業設施中，傳出有玻璃破裂，有1人受傷但並無生命危險。

據悉，機場電力正常，但淹水範圍和深度、機場內還有多少人，以及機場何時可重新運營，仍待國土交通省調查。

強颱「燕子」今（4）日登陸日本，各地陸續出現災情，有貨車被強風吹倒。（法新社）