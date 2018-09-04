中國檢測奶茶成分 點名台灣品牌手搖飲玩文字遊戲

中國浙江省寧波市消費者權益保護委員會，上月檢測開設在當地10個「網紅」奶茶品牌，共26種奶茶的咖啡因、含糖量及脂肪量。示意圖。（資料照）

2018-09-04 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省寧波市消費者權益保護委員會，上月檢測開設在當地10個「網紅」奶茶品牌，共26種奶茶的咖啡因、含糖量及脂肪量，而結果顯示，台灣創立的手搖飲品牌「一點點」，其展店皆「榮獲桂冠」。

綜合媒體報導，「一點點」馨園店沖泡的奶茶被測出，一杯750毫升的奶茶中就含99公克的糖分，若以一瓶500毫升含糖量50公克的可樂來說，這一杯就相當於2瓶可樂。

「『不加糖』並非『無糖』。」他們補充，那些被檢測的茶飲店，所供應的號稱「不加糖」奶茶，仍被驗出每100毫升含2.2至7.9公克的糖分。

依據中國相關食品法規，「無糖」的定義是每100毫升的飲品，其糖分小於或等於0.5公克，因此認為店家僅是在玩文字遊戲。

而「脂肪量」方面，「一點點」華光城店的一杯750毫升的波霸奶茶，脂肪量就含58.5公克，比日常一兩（約37.5公克）食用油還多；且該店家的「不加糖」布丁奶茶，也在「咖啡因」檢測中，以每升334毫克的含量位居冠軍。

此外，這家店沖泡的一杯500毫升的奶茶中，就含有167毫克的咖啡因，超過三瓶紅牛共150毫克的咖啡因含量。

據報導指出，此次10家品牌中，台灣手搖飲品牌尚包括「貢茶」及「鹿角巷」。