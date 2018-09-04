網上8萬多人對兒童造成威脅 英向網路巨擘喊話 望積極管制

2018-09-04 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕今日英國向各大網絡公司發出警告，要各網站嚴加管制不肖民眾在網路上散布虐童訊息及其他不雅資訊，若不積極處理，將遭新法懲處。

綜合外媒報導，英國內政大臣賈維德（Sajid Javid）說，估計英國至少有8萬人在網上散布對兒童性虐待的資訊，他對此數字感到十分震驚，因此向臉書、谷歌、推特、微軟等其他網路公司發出警告，呼籲各網站將用於阻止恐怖主義宣傳的方式套用在解決網絡上對兒童性虐待的問題。

《獨立報》報導指出，約有三分之一的兒童不雅照片是18歲以下兒童自行拍攝或是被朋友拍攝後散布到網上，對此狀況，賈維德宣布額外撥款2150萬英鎊（約8億多台幣）用於執法部門調查危險罪犯，及260萬英鎊（約1億多台幣）用來阻止人們觀看有關兒童虐待或是性虐待等圖像及影片。

《太陽報》報導，警察局局長百利（Simon Bailey）表示，目前各大網絡公司對兒童在網路上的保護做得不夠，警方也表示，不少人開始利用暗網、變換身分等技術來逃避偵查。

《每日快報》（Daily Express）報導，谷歌表示，無法容忍網路上流傳虐待兒童的相關資訊，並已投入「尖端」人工智慧技術，來協助檢視網上內容；微軟發言人則回應道：「兒童性虐待是一種可怕的犯罪行為，微軟會與其他相關公司共同合作，打擊此犯罪行為在網路上傳播；臉書表示，網路上兒童遭到性虐待的問題是「真正的挑戰」，會非常認真看待。