扯！ 巴西Uber將視障者趕下車 喊道「失明是你的懲罰！」

2018-09-04 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕上周ㄧ名女子表示，她在31日的早上，向Uber訂了一輛車，上車後向司機反映想把空調轉小，卻遭機司訓斥，隨後將她趕下車，司機的這個舉動讓她十分不解，也對這件事感到難過。

26歲的桑托斯（Nathalia Santos）是一名視障Youtuber，常在社群媒體上拍攝影片、參加各種視障活動，日前她在社群媒體上發文說，早晨出門時跟Uber公司訂車，並「表明自己是視障者」，上車後因本身有過敏體質，向司機反映將空調關掉，她表示自己反映了三次都未得到司機的答覆，最後司機大聲的跟她說，沒辦法把空調關掉，更開始失控向她大吼「失明是你的懲罰」便將她逐出車。

被逐出車的桑托斯，無法辨認自己的位置，她表示自己並不堅強，對於這種狀況她真的很難過、很想哭。

據《路透社》報導，在拉丁美洲中的墨西哥等幾個城市，Uber乘客可以要求開車的司機需接受過載殘疾乘客的特殊培訓，不過這個服務並不是每個地區都有，拉丁美洲中仍有不少地區沒有提供這種服務。

《路透社》報導，對於Uber司機的不當舉動，Uber公司出面回應，公司無法接受司機如此對待乘客，目前該名司機已被永久禁止回Uber公司服務。

桑托斯說，有接到Uber公司的致歉電話，但並沒有談到任何金錢賠償，她更在3日表示，「她不斷收到許多人發訊息向她表示，他們也經歷過類似的經歷」，因此她認為這不是Uber發生離譜行徑的單一事件。