驚！巴西故宮大火 疑是天燈類物品引起

巴西國家博物館大火，可能是由天燈類物品掉到博物館屋頂上所引起的。（路透）

2018-09-04 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕巴西國家博物館於2日晚間發生大火，數百萬件重要文物淪為灰燼，數百位民眾上街抗議巴西政府幾乎放棄了博物館維護和其他基本公共服務，巴西官員則透露，火災可能是由天燈類物品掉到博物館屋頂上所引起的。

據《紐約時報》報導，相關政府機構的官員表示，當時似乎有一個內部點燃火焰升空的紙燈籠，落在了博物館上面。這種物品是非法的，但在巴西節慶時經常可以看到。不過，確切起火原因仍尚未確認，調查人員還在勘驗是否為實驗室的短路造成火災。

巴西在2016年舉辦里約奧運，讓這座城市經歷了數十億美元的轉型，公共交通系統也得到改造，但政治人物層出不窮的腐敗醜聞和毀滅性的經濟衰退，引發了政治不穩定，地方政府無法支付警察和醫生的薪水，許多公共圖書館和文化中心不得不關閉。

在這樣的狀況下，位於里約的巴西國家博物館也無法倖免，在館內工作的教授要繳錢幫忙博物館進行清潔，除了設置的滅火器和煙霧探測器外，博物館沒有整套滅火系統。大火發生後，來自21個消防局的80名消防員，花了6個多小時才能撲滅火勢。惡火結束後，博物館的員工們只能心碎地在灰燼裡，找尋是否有可以挽救的文物殘骸。