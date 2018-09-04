國籍被改成中國 台灣留學生集資擬10月提告挪威政府

挪威留學生用「群眾募款」的方式，募得律師費並準備向挪威政府提告。（圖擷自嘖嘖平台）

2018-09-04 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前，一群挪威留學生，因不滿挪威移民局將國籍從「台灣」改成「中國」，向挪威政府提出訴願，要求改回原本國籍，並於8月在網路募資平台發起募資活動，集資要對挪威政府提出訴訟，依募資平台上資料顯示，估計在10月會開始行動。

據《中央社》報導，曾在台灣當過律師的「在挪台灣人國籍正名運動」發起人約瑟夫（Joseph）表示，無論是讀書或是工作，從2010年開始，只要是在挪威的台灣人，居留證上的國籍就被改成中國，向挪威政府反應也沒有下文，讓眾多台灣留學生感到不滿，才決議向挪威政府提訴。

綜合媒體報導，挪威民事訴訟的律師費的開銷非常大，學生負擔不起才決議用「群眾募款」的方式，藉由大家的力量來募得律師費、向挪威政府提告。目前這個活動已在網路募資平台「嘖嘖」上達到213萬，已完成第一階段的募款目標122萬，但距離4個審級訴訟程序所需的488萬元還有很大的努力空間。

約瑟夫表示，這個活動的目的是向國際社會凸顯台灣的主體性，即使敗訴，他們也打算一路上訴到歐洲人權法院，目標是讓勝訴的判決在歐洲成為代表性判例。