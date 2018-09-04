扯！消防栓沒水延誤救火 巴西故宮90％館藏盡成灰

1784年在巴西境內所發現的世界第二大隕石本德戈隕石（Bendegó meteorite），是少數在大火中倖存的館藏。（美聯社）

2018-09-04 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕巴西當地時間2日晚上7點30分（台灣時間3日晨6點30分），位於里約熱內盧市的國家博物館（National Museum of Brazil）驚傳火警，擁有200年歷史的王宮建築陷入一片火海，西半球最古老的人類遺骨「Luzia」與古埃及木乃伊都葬身火海，館內所收藏2000萬件的珍貴文物僅10%倖存。

綜合外媒報導，今年才剛慶祝建成200年的巴西國家博物館2日晚間突然起火，消防人員迅速趕抵現場救援，卻赫然發現距離博物館最近的2個消防栓竟沒有水，消防隊一時找不到水源，不得不派消防車到附近的湖泊取水，失去第一時間撲滅火災的機會，由於館內易燃物極多，火勢一發不可收拾，消防人員徹夜救援，至3日晨才控制火勢。

當天晚間博物館火勢最為猛烈的時候，館內的不少文件殘頁就隨風飄散在空中，研究員趕抵現場，望著建築大火以及飄落的文件，當場失聲痛哭，巴西知名人類學家戈麥斯（Mércio Gomes）更稱，這場悲劇堪比西元前48年埃及亞歷山卓圖書館（Library of Alexandria）被焚毀一樣。

這棟3層樓高前皇宮建築幾乎全毀，建築搖搖欲墜有坍塌之逾，國家博物館副館長表示，初估博物館僅有10%的館藏倖存，館內原本藏有拉丁美洲地區最多的古埃及文物、古希臘羅馬文物，但高達700多件包含木乃伊、從未開封的彩色木棺等1826年就進入博物館的古埃及文物化為灰燼。

西半球最古老的人類遺骨「Luzia」恐也葬身火窟，這位生存在1萬1500年前，年約20歲的女人類，可能遭動物襲擊致死，由於她的頭骨與非洲原始人類有所不同，有助於解答美洲人的起源以及早期人類遷徙的關鍵，但在大火後目前仍下落不明，《BBC》稱她的二次死亡是，「1萬多年後，許多人再次為失去『Luzia』感到悲傷，而這次是在烈火之中。」

除了這些世界文明的收藏外，巴西最嚴重的損失在於原始土著的紀錄恐永久從世界上消失，從20世紀初開始，博物館人類學家記錄巴西原始土著的語言、音樂、服飾、文物以及祭祀等研究，以及歐洲殖民者到來前的原始部落歷史，這些心血都付之一炬。

博物館館長克諾斯（Paulo Knauss）稱，這起悲劇所焚毀的「不僅僅是里約熱內盧或巴西的歷史，而是世界歷史的基礎。」

巴西國家博物館館長克諾斯稱，這起悲劇所焚毀的「不僅僅是里約熱內盧或巴西的歷史，而是世界歷史的基礎。」（路透）

初估館內所收藏2000萬件的珍貴文物僅10%倖存。（路透）

火勢最為猛烈的時候，館內的不少文件殘頁就隨風飄散在空中。（法新社）