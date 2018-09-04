一出生就被領養 他工作兩年後發現同事是生父...

美國男子布斯（Nathan Boos，左）出生後就被領養，到卡車公司上班兩年後，才發現同事迪卡羅（Bob Degaro，右）竟然就是自己的生父。（圖擷自Diario San Juan 19臉書）

2018-09-04 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕好巧！美國威斯康辛州男子布斯（Nathan Boos）出生後就被領養，從來都不知道自己的生父生母是誰，他長大後到卡車公司上班兩年後，某天赫然發現一起工作的同事迪卡羅（Bob Degaro）竟然就是自己的生父。

據《福斯新聞》報導，布斯透露，他長大後知道自己是被領養的，但從未想過會找到親生父母。布斯之所以會發現迪卡羅是爸爸，原來是因為養母最近開始用臉書，在他的好友欄上看到迪卡羅，養母便告訴布斯此事。

兩人相認後，迪卡羅坦言自己持續處在震驚之中，因為布斯雖然是他的兒子，但兩人完全沒有成長過程中的父子關係，而且在他們知道彼此關係之前，原本是在公司裡一起工作的同事，這讓他有些不知所措。

迪卡羅說，當初讓布斯直接被領養，主要的原因是財務壓力，那時他還不夠經濟獨立去當個爸爸，因此布斯的生母選擇了遠房親戚當布斯的養父母。目前這對父子正在努力發展新友誼，迪卡羅計畫參加兒子布斯即將舉行的婚禮。