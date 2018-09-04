為了象牙！ 非洲最大規模盜獵近90象喪命

2018-09-04 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前在非洲博茨瓦納（Botswana）的野生動物保護區附近發現了87隻大象屍體，大象保育團體「大象無國界」（Elephants Without Borders）博士塞斯（Mike Chase）表示，非常震驚，這是他在非洲任何地方看過或聽過數量最龐大的一次屠殺。

據《英國廣播公司》報導，進行野生動物觀察的科學家表示，兩星期前有87頭大象遭屠殺獵取象牙，而3個月內也有5頭白犀牛被獵殺。

綜合外媒報導，博茨瓦納是全世界大象最多的國家，約有13萬隻的大象，原本有一支專門對付盜獵的部隊，不過幾個月前，在新總統上任後被收回武力鎮壓的權利，因此讓盜獵者更肆無忌憚的開始獵殺大象。

《英國廣播公司》指出，在該部隊尚未遭解除武力前，這麼大規模的盜獵在非常很少見，博茨瓦納新政府此舉是把大象置於險境中。

過去幾週內許多大象慘遭獵殺，博士塞斯表示，大象的屍體頭骨都遭盜砍斷，以利盜獵者取得象牙，他更補充，盜獵者用乾燥的灌木叢隱藏腐爛的大象屍體試圖來掩蓋他們的罪行。

美國《全國公共廣播電台》報導，「大象無國界」和保羅·艾倫基金會（Paul G. Allen Family Foundation）據大象普查（Great Elephant Census）資料指出，博茨瓦納擁有非洲瀕危大象數量的37％，但從2007年到2014年間，非洲的大象數量下降了30％ ，目前已僅剩約13萬頭大象。