鼓吹嫁到印度像當「少奶奶」 強國女遭譙翻

中國一名原是上班族的女子，5年前被外派到印度工作，去年嫁給當地男子。（圖擷取自微博）

2018-09-04 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名原是上班族的女子，5年前被外派到印度工作，去年嫁給當地男子，她時常在社群網路上分享印度的當地生活，自稱嫁去印度是在當「少奶奶」，每天不用工作、做家事，全靠印度老公養，呼籲中國女性多和印度人交往，嫁到印度生活。沒想到她的言論，受到中國網友猛烈批評，甚至最後不得已將微博關閉。

綜合媒體報導，她在微博自稱「北京媳婦的印度生活」，她經常在微博上PO自己在印度生活照、夫妻生活照，也給網友解釋印度種姓制度、各種生活習俗，以及印度的嫁妝制度。不過許多中國網友對她的一些言論產生不滿。

她在工作時有年薪百萬人民幣，卻選擇嫁到印度生活，她當時依照印度習俗，支付40萬人民幣（約新台幣180萬元）的嫁妝嫁進婆家，但宣稱房地產在她的名下，而且不用工作、做家事，凡事都有傭人打理，過著像包養的生活。她向中國的女性呼籲，雖然在印度嫁給男方要高額的嫁妝，但是未來可以在夫家吃回來。

中國網友批評她宣揚錯誤價值觀，認為她崇洋媚外，願意沒有尊嚴和地位的去被人圈養，眼界狹窄，知識面狹窄，比如中國很常見的東西，一旦在印度看到就覺得印度生活水準先進，她們唯一的樂趣就是穿著漂亮的衣服，寧願嚼著國外扔在地上的口香糖，也不願意坐著中國生產的汽車。

但也有人力挺北京媳婦，「北京媳婦的印度生活關博了，好難過啊！關於印度的介紹都是從長篇大論的文章裡面看到的，關於現實生活的解讀我就只看到北京這個小姐姐的介紹」、「有些人真的是一家人，哪怕不是同一個國家，遠隔千山萬水。這樣的婚姻屬於找到了自己的家，沒什麼可指責的」。

她在工作時有年薪百萬人民幣，卻選擇嫁到印度生活，她當時依照印度習俗，支付約新台幣180萬元的嫁妝嫁進婆家。（圖擷取自微博）