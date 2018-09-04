辦里約奧運大砍經費 巴西博物館：政客要為火災負責！

巴西最古老博物館之一的里約國家博物館發生火災，整棟建築幾乎全毀。（路透）

2018-09-04 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕巴西最古老博物館之一的里約國家博物館昨天發生火災，整棟建築幾乎全毀，2000萬件文物岌岌可危。外媒報導指出，巴西政府當年花了數10億美元舉辦2016里約奧運，卻砍掉博物館的維護經費，政客要為這場火災負最大責任。

英國《衛報》報導，巴西博物館大火引起全民公憤，官方稱火災主因是電線短路，外界則把問題歸咎於政府維護不力，巴西政府花費了數10億美元投入奧運和重大建設，為政客們帶來了可觀的回扣，但縮減了文化和教育的支出，砍掉博物館的維護經費。

里約國家博物館副主任杜瓦蒂（Luiz Duarte）表示，政客們應承擔博物館維護不良的責任。由於巴西政客們對博物館和文化不重視，今年6月份博物館的200歲生日慶祝活動上，甚至沒有任何閣員列席。

杜瓦蒂也指出，「多年來我們和不同黨派的政府搏鬥，為了獲得足夠資源保存這些現在已付之一炬的文物。我感到非常痛苦，內心有強烈的憤怒。」他進一步說，博物館才剛與巴西政府的開發銀行BNDES達成協議，其中包括防火安全的資金，如今看起來像是「最可怕的諷刺」。

不少巴西人感嘆，拉丁美洲原住民文物損失慘重，大家的記憶全被抹除了，也有人認為此次大火，堪比西元前48年埃及亞歷山卓圖書館（Library of Alexandria）被焚毀的慘劇。然而，當時主導刪減科學與教育預算的總統泰梅爾（Michel Temer），火災後卻在個人推特上表示，「今天是所有巴西人悲傷的一天。200年的文物、研究與知識都消失了」。