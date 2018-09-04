網紅貼出這張美照 竟被網友痛罵、收死亡威脅

網紅發出的照片中，杯子裡根本沒裝東西，鬆餅也用墨西哥薄餅取代，不少網友痛批她騙人，甚至因此收到死亡恐嚇。（圖擷自Instagram）

2018-09-04 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕許多網紅會在個人社群網站上貼出浮誇生活照，有不少人認為這些照片太假，最近有一名英國網紅在Instagram上貼出早安照，但照片上的杯子裡根本沒裝東西，鬆餅也用墨西哥薄餅取代，不少網友痛批她騙人，甚至因此收到死亡恐嚇。

綜合外媒報導，英國24歲女子「史嘉蕾倫敦」（Scarlett London）是一名Instagram網紅，經常上傳享受生活的浮誇生活照，目前有4.8萬人追蹤她，因此開始獲得廣告業配機會，但卻因為照片太假慘遭網友圍剿。

報導指出，「史嘉蕾倫敦」和漱口水品牌Listerine合作，她在照片中拿著茶杯，身旁除了擺著漱口水賣廣告外，還擺了一盤像是鬆餅的食物，並在貼文寫道，「最好的一天是由笑容和正能量開始，加上鬆餅、草莓和無限的熱茶。」

不過網友發現，她的茶杯裡根本沒有茶，且「鬆餅」也其實是墨西哥薄餅，因而痛罵她騙人，不少人對她言語霸凌、飆髒話，甚至還有網友對她留下死亡威脅。

「史嘉蕾倫敦」則反擊稱，「我是一名24歲的強勢女性，過去也曾經歷過這樣的霸凌行為，在這種可怕經歷後，我會好起來的！」