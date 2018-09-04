劉強東涉性侵獲釋返中 官媒護航：美國法律武器化了

中國京東CEO劉強東在美涉性侵被捕後獲釋，目前已返中。圖為美國警方公布他被捕後囚衣照片。（美聯）

2018-09-04 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國電商巨頭京東創辦人兼執行長劉強東涉嫌在美國因性侵被捕，隨後獲釋，據知，他目前已返回中國，但面對此事，西方媒體大肆報導，中國官媒發出評論護航，指輿論不應對事件定性，指控美國法律「武器化」，此事「已經給中國企業家和其他經常赴美的人敲響了警鐘」。

《環球網》的一篇評論指出，美國明尼蘇達州警方給的逮捕理由，劉強東是涉「刑事性行為」，卻被各媒體簡化翻譯為「性侵」，所以才有京東聲明，指劉強東受到「失實指控」，但整個事件至今，還在調查中，也還沒有結論。

不過，評論批評，美國法律被認為是世界上最周密也最複雜的體系，有時被懷疑「武器化」，不時會有外國人栽在美國法律上，而劉強東事件就是「給中國企業家和其他經常赴美的人敲響了警鐘」，「在美國這樣的『自由社會」，他們除了謹記一般性的遵紀守法，還需增加一份不熟悉當地法律和社情的警惕。既要敬畏法律，又要防範風險」。

評論指出，在報導劉強東涉性侵案時，「不應帶有任何政治鬥爭目的，也不應夾雜任何商業競爭目的，同時它們不應成為一場『運動』」；在法律做出清晰裁定前，任何傾向性的延伸指控都應保持克制；並要中國輿論場在事件未明之前，不應當試圖對事件進行定性。