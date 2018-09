喪禮中小布希拿糖給蜜雪兒 網友笑翻：這是「糖果門」

2018-09-04 07:23

〔即時新聞/綜合報導〕共和黨重量級參議員麥肯的喪禮於本月1日在華府國家大教堂舉辦,美國政壇也在喪禮中展現「跨黨派大團結」,兩位前總統小布希及歐巴馬都發表感性悼詞,向麥肯致敬。然而在喪禮中,小布希夫婦與歐巴馬夫婦比鄰而坐,有眼尖網友發現,小布希在喪禮中拿了糖果給一旁的蜜雪兒歐巴馬,成為許多網友討論的焦點。

在喪禮轉播中,鏡頭拍到小布希從坐在他左手邊的妻子蘿拉布希(Laura Bush)手中拿了糖果,隨後便偷偷傳給坐在他右手邊的蜜雪兒歐巴馬,蜜雪兒歐巴馬拿到糖果後稍稍驚訝了一下,歐巴馬則是在妻子的旁邊看到小布希傳遞糖果的動作。

看到小布希傳遞糖果後,有推特網友開玩笑地說:「噓...我發現另一個醜聞,『糖果門』。」也有網友認為,兩人的良性互動代表著不同黨派還是可以和平相處。

The George W. Bush/Michelle Obama interactions are always the best pic.twitter.com/YnYWNupC0B