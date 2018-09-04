歐洲議員籲歐盟與台灣緊密合作

2018-09-04 02:52

〔中央社〕歐洲議員及歐洲學者今天在歐洲議會發言支持台灣，他們指出，中華民國台灣是民主國家，但邦交國卻在減少，呼籲歐盟應與台灣緊密合作、台灣值得且需要歐洲的支持。

歐洲台灣協會年會自9月1日起一連3天在布魯塞爾舉行，今天下午在歐洲議會舉行一場「中國因素：抵抗徒勞無功？－台灣作為案例研究」（China Factor：Resistance is Futile？ --Taiwan as a Case Study）座談會，座談會一開場播放蔡總統錄影談話。

蔡總統向在場的歐洲人士說明中國正在改變兩岸穩定，中國根據自己的需要和利益制定另一種全球秩序，受到挑戰的不只是台灣，但台灣具有韌性，決心維護寶貴的民主，台灣比世界上任何其他國家都更了解這些價值是多麼重要，但此時台灣確實需要國際支持，希望與理念相同的歐洲夥伴共同努力。

今天座談會由曾多次訪台熟悉兩岸情勢的斯洛伐克籍歐洲議會議員史蒂芬尼茲（Ivan Stefanec）致詞，他表示，中國崛起是很重要議題，不只是經濟，在國際政治上也正擴張影響力，歐盟應該更加警覺。

史蒂芬尼茲指出，從外交角度觀察，民主的中華民國台灣因邦交國減少而損失盟友，但他誇獎在駐歐盟代表處努力下，歐洲與台灣有很好的關係，他呼籲歐盟應該關心台灣及亞洲的民主發展，期待未來幾年歐盟與台灣緊密合作，在經貿及教育、文化交流有更多進展。

此外，英國諾丁漢大學中國政策研究所所長蘇利文（Jonathan Sullivan）表示，他同意蔡總統錄影談話的內容，由於習近平在中共19大之後更鞏固地位，獲得巨大權力，因此西方與中國交流必須更有遠見，而有遠見的方式之一就是認可台灣是可以分享利益、價值觀之處，也同是開放的社會，台灣值得且需要西方的支持。

出席這場活動的駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁則向中央社表示，關於中國打壓台灣事件，都在最快時間內向歐洲朋友說明，不少歐洲朋友們認同，中國外交政策侵略性愈來愈高，因此對台灣處境有更多了解，雖然中國處處打壓台灣，但在歐洲方面還是有許多聲援力量。

今天座談會由中央研究院副研究員吳叡人主持，參與者還包括成功大學法律系教授許忠信、淡江大學中國大陸研究所專任助理教授黃兆年、斯洛維尼亞盧比安納大學台灣研究中心主任薩學東（Sasa Istenic）等人。