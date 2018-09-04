回應投資非洲批評 習近平強調可行性和風險

2018-09-04 00:38

〔中央社〕中國國家主席習近平今天在中非論壇宣布，將提供非洲600億美元開發融資和免除部分債務，但提醒需留意投資可行性。這似在回應近期中國海外開發計畫挨批造成當地國家負債累累。

中國已貸款數十億美元給亞洲及非洲國家，用於興建鐵、公路、港口與其他重要基礎建設項目。但外界的批評警告，習近平最看重的「一帶一路」全球經貿基礎建設倡議，正造成部分參與計畫的國家快被債務壓垮。

習近平在本屆中非合作論壇開幕式演說中表示：「中非共建『一帶一路』是…務實合作之路。…把資金用在刀刃上，不搞花架子。」他並強調著重計畫的長遠發展。

但習近平也承認，有必要審視開發計畫的商業可行性，並確保準備工作充分，以降低投資風險，使相關合作「更能夠永續」。

中國人民大學國際關係學院時殷弘教授接受彭博訪問時表示，習近平不僅強調合作的包容性，也有意確保計畫的可行性，「這些改變的背後原因在於中國經濟正面臨新的困難，中國也在非洲累積教訓，並藉以吸收部分外界批評」。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）捍衛中國在非洲的參與程度。他說，中非合作論壇「駁斥詆毀我們的人要我們相信的，說新殖民主義正在非洲扎根」。

非洲聯盟委員會（AU Commission）主席馬哈馬特（Moussa Faki Mahamat）承認，他們曾表達對債務的擔憂，但認為正視風險雖有其必要，不過「非洲如此需要融資，必須抓住每個出現的機會」。

現任非洲聯盟主席盧安達總統卡加米（Paul Kagame）也支持中國參與非洲事務。他在峰會上表示：「非洲並非零和博弈。我們和中國的關係更緊密，並非以犧牲任何人的利益為前提。」