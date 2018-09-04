葉門經濟惡化 示威者焚燒輪胎癱瘓亞丁

面對國內貨幣崩潰和不斷經濟惡化，示威民眾2日佔據亞丁（Aden）的主要幹道並焚燒輪胎。（路透）

2018-09-04 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕葉門（Yemen）數百位民眾2日於南部城市亞丁（Aden）上街大示威，抗議國內經濟惡化，造成至少1人死亡。面對廣大民眾壓力，當局已同意公務員加薪。

綜合外媒報導，葉門目前是阿拉伯世界中最貧困的國家，國家貨幣貶值，導致食物和燃料價格上漲3倍，當地民眾無力負擔。聯合國也警告，因為內戰及物價飆漲，葉門日前正面臨現代最致命的饑荒。

面對國內貨幣崩潰和經濟不斷惡化，示威民眾2日佔據亞丁的主要幹道並焚燒輪胎，到處黑煙瀰漫，抗議者還封鎖了慕亞拉（Mualla），希克俄斯門（Sheikh Othman）等城市的道路，在鄰近地區展開小規模示威。

醫院消息人士和目擊者指出，葉門南部達利省（Al-Daleh）2日有一名示威者遭警方開槍擊斃。

自2015年起流亡至沙國首都利雅德（Riyadh）的葉門總統哈迪（Abedrabbo Mansour Hadi），其帶領的政府已同意調漲公務員的薪水30%（包含約聘人員及退休人員的養老金）、暫時禁止進口汽車等奢侈品，但公務員加薪何時開始生效仍是未知數。

由於貨幣兌美元匯價暴跌，葉門政府已超過1年發不出薪水。