歐巴馬想助選 這些民主黨議員嚇得直說不

2018-09-03 23:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國期中選舉即將舉行，但是總統站台卻不是人人都歡迎。前總統歐巴馬（Barack Obama）卸任後作風低調，不過近期傳出打算幫忙民主黨在美國期中選舉出一份力，替該黨一些議員助選，而許多議員聽聞此事後，卻連忙拒絕，表示不希望歐巴馬幫忙站台。

根據外媒《The Hill》報導，歐巴馬下周將在伊利諾伊州（Illinois）發表演講，而未來幾周還會前往加州（California）、俄亥俄州（Ohio）和賓夕法尼亞州（Pennsylvania）進行競選活動。

有些民主黨的候選人很希望歐巴馬能幫他們助選，不過多數候選人認為，歐巴馬這樣高調的行為可能會轉移選戰的焦點。民主黨的參議員泰斯塔（Jon Tester）認為選戰是他與對手的事情，他表示「有人站台很好，但是我並不需要」。

而民主黨參議員海蒂（Heidi Heitkamp）受採訪被問到是否認為歐巴馬會出現在她的選區北達科他州（North Dakota）時，她連忙說「不、不」，接著表示「歐巴馬還曾經威脅要推動反對我的競選呢」。

民主黨人士擔心，歐巴馬加入一些地區的競選戰場，可能會在無意間刺激到保守派選民以及支持川普選民，因此對一些參議員來說，讓歐巴馬來站台助選可能是「弊大於利」。