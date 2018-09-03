「贏在起跑點！」中國夯8月底剖腹產 英國研究潑冷水

近年來許多中國家長會特別安排在8月底前進行剖腹產，只為了讓孩子「贏在起跑點」，提早1年開始讀書。圖為示意圖。（資料照，法新社）

2018-09-03 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國與台灣一樣，全國從國小到大學都在9月開學，8月底、9月初則是學生屆次的分界，許多中國家長會特別安排在8月底前進行剖腹產，只為了讓孩子「贏在起跑點」，提早1年開始讀書；英國研究卻指出，在8月出生的孩子其實普遍表現較同屆的其他孩子差。

根據《英國國家廣播公司》（BBC）報導，雖然近年來中國有許多孕婦刻意在8月底前，將小孩以剖腹產的方式生出來，希望孩子能「贏在起跑點」，早1年開始讀書，但英國早就有許多研究數據指出，接近8月底出生的孩子在學業上的表現，通常會比較差。

這是因為8月底出生的學童，比同屆9月出生的小孩小了將近1歲，使得8月底出生的學童心智發育、身體成長都較9月出生的學童慢了不少，種種的差異令8月底出生的學童普遍課業表現較差，而這樣的落差會持續到孩童大約16歲為止，無疑是在中國8月底剖腹產的熱潮上潑了盆冷水。

英國的學制雖然與中國稍有不同，分為3個學期，但每屆的第1月，通常都一樣是從9月。對於中國孕婦安排在8月底剖腹產的熱潮，不只國外網友覺得相當不可思議，也有中國網友認為，「父母渴望成功到瘋了」，更指出早產很可能會影響孩子的智力發展、健康狀態。