同志親熱有罪！ 馬來西亞首度祭鞭刑 人權團體：殘忍

2018-09-03 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞2名女同志被控意圖性交罪成立，今（3）日各被鞭打6下。這是馬國首個同性戀被處鞭刑案例，維權人士強烈抗議此舉「殘忍且不公」。

綜合媒體報導，這2名22歲和32歲馬國女子今年4月8日在登嘉樓州公共廣場的車內親熱，遭伊斯蘭執法人員逮捕，被控違反登州2001年伊斯蘭刑事法，2人受審後承認違反伊斯蘭教法，各被判6下鞭刑和罰款3300令吉（約新台幣2.4萬元）。

登州伊斯蘭高級法庭今日上午開庭執行鞭刑，由監獄局女官員施行，2名被告在1分鐘內各被鞭打6下。由於這是登州、也是馬國第一次有同性戀被處鞭刑，除了被告的家人、還有許多民眾、伊斯蘭團體代表及司法界代表等約百人出席觀看。

法官卡瑪魯阿茲米表示，這是登州首次援引2001年伊斯蘭刑事法執行鞭刑，與刑事法庭所執行的鞭刑有區別，「伊刑法鞭打犯罪者不是為了傷害他們，或讓他們痛苦甚至導致他們重傷，而是提醒他們不要再犯錯」，執行者只能用中等力度鞭打犯人。

在執行鞭刑前，國際特赦組織馬來西亞分會（AmnestyInternational's Malaysia）負責人李關（Gwen Lee，音譯）痛斥此舉「殘忍且不公」，呼籲馬國「必須停止實施鞭刑，完全廢除執行這些折磨人刑罰的法律」。

馬國「婦女援救組織」（WAO）告訴《路透》，他們「對這種嚴正侵犯人權的行為感到震驚」，「兩名成年人都同意的性行為不應該被定罪，更不用說受到鞭打的刑罰」。

馬來西亞採行雙軌司法體系，穆斯林公民的宗教與家庭事件等受到伊斯蘭教法約束，其他信仰的公民則遵循馬國一般民法。