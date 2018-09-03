沙灘上發現軟軟不明物比腳大 竟然是牠的舌頭！

2018-09-03 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西北海岸有民眾日前在海灘上發現兩個粉紅色，觸感柔軟的不明物體，比對一下發現這東西比成人腳掌還要大。經過相關單位確認以後，這兩個不明物體其實是鯨魚的舌頭，至於舌頭主人是什麼品種的鯨魚、為何會出現在海灘上、兇手是誰都還不能確定。

根據外媒報導，住在澳洲西北海岸的城市達爾溫（Darwin）的默瑟（Liam Mercer）日前在Casuarina海灘上發現兩個粉紅色的物體，湊近一摸觸感柔軟，他表示這兩個物體當時散落在海灘上，長度比自己的腳掌還要長，大約有30到40公分。他也形容這兩個不明物體看起來「很新鮮」，仔細觀察還可以看見動脈、血管。

默瑟通報了相關單位前來查看，當地環境與自然資源部確認這兩個不明物體是鯨魚的舌頭，但是不知道是哪種品種的鯨魚，發現舌頭的地點附近也沒看到有鯨屍，也無法確切知道舌頭為何會被咬斷丟棄在這裡。

海洋哺乳類動物專家帕爾默（Carol Palmer）則依據舌頭的大小，推測這應該是小座頭鯨的舌頭，現在這個時序正好是座頭鯨生產期，而殺人鯨喜愛獵食座頭鯨，這個時候獵殺出生沒多久的座頭鯨相對起來比較容易，而舌頭的主人可能遭到襲擊或被獵食，屍體可能早就被吃掉，只剩下舌頭漂流到這，因此看到有舌頭之類的屍骸其實某種程度上並不意外。也有研究人員認為，舌頭主人可能是棲息在澳洲北部水域的布氏鯨或偽虎鯨。