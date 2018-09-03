貿易談判各個擊破後 川普顧問：中國更加孤立

2018-09-03 16:34

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在美國總統川普可能對中國2000億美元商品開徵關稅之際，著名經濟學家兼白宮經濟顧問拉斐（Art Betz Laffer）指出，川普對中加徵關稅的目的，是迫使北京遵守國際貿易規矩，並指隨著美方在貿易談判上「各個擊破」後，中國將更加孤立。

美國之音報導，拉斐8月31日向「雅虎財經」表示，川普非常成功地與墨西哥達成貿易協議，和加拿大的談判也將如此。而川普真正的目標是「把中國納入自由貿易的世界，讓中國依照自由貿易世界該有的規矩行事」，包括勿竊取美方智慧產權、勿對美方產品加稅，以及勿操縱匯率等。

拉斐指出，美國與加墨兩國的貿易談判，是將中國拉回談判桌的必要步驟。隨著美方與墨西哥達成協議，並與歐盟達成零關稅協定，一旦與加拿大的談判圓滿落幕，「中國將倍受冷落」，因為中國依賴貿易推動經濟成長的程度超越美國。中國去年出口商品和服務佔國內生產毛額（GDP）20％，美國在這方面的比例則為12％。

曾出任美國前總統雷根經濟顧問的拉斐，從川普競選時就為其減稅政策出謀劃策。他透露，川普曾親口表示，威脅加徵關稅是最好辦法；他也相信，對川普而言，關稅是手段、而非目的，「懂得如何做生意的跨國企業老闆，都必須是一個自由貿易者，川普正是如此。」

拉斐7月曾向白宮提交題為「中國大崩潰」（The Great Fall of China）的報告，指加徵關稅將使中國50年來的經濟成長脫軌。然而，亞洲時報8月25日曾刊載美國經濟學家戴維．戈德曼的文章，指拉斐錯估中國經濟實力，指他加劇了川普政府的錯誤觀念，以為關稅造成的痛苦是中國所無法承受的。