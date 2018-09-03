網傳劉強東性侵受害者照片 網民看法兩極

微博流傳劉強東性侵案受害者蔣姓女子的照片，但不少網民認為不是她。（圖擷自微博）

2018-09-03 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國電子商務巨頭「京東」創辦人兼執行長劉強東，在美國涉嫌犯下性侵案，微博隨即流傳疑似受害者的照片，但不少網民指認該名女子是名蔣姓網美，可能是藉此機會炒作新聞而非真的受害者。不過，也有部分網民看完照片後，認為劉強東搞不好是想喝「大杯奶茶」，才會放下貌若天仙的妻子「奶茶妹」章澤天不顧。

中國網路紅人羅玉鳳，今（3日）早上在微博PO出多張女子照片，並透露她疑似就是劉强東事件的女主角。從照片中可以看到，該名女子上圍豐滿身材傲人，但許多網民認出她是位30歲的重慶蔣姓網美，而劉強東性侵的應該是一位明尼蘇達州的大學生，因此質疑她並非是劉強東的受害者。

網民指出，蔣女可能是為了蹭新聞熱度，才沒有出面駁斥而讓照片繼續流傳，並呼籲蔣女儘快站出來釐清事情真相。然而一些網民卻把此事當真開始評論起來，感嘆劉強東這次可能是想「換換口味」，還有人認為搞不好是「價錢沒談好」，才會爆出性侵案。

隨後開始有網民將「奶茶妹」章澤天與蔣姓網美放在一起比較，不少人看到後直呼劉強東會有這種選擇不意外，還有人說「一個適合當老婆，一個適合當情人。」而在討論期間，始終有微博用戶不斷提醒，蔣女應該不是受害者，希望網民們別弄假成真。

網民做出劉強東妻子「奶茶妹」章澤天（左）與蔣女（右）的對比圖。（圖擷自微博）