南韓每天超過17起偷拍 首爾天天檢查公廁

南韓偷拍橫行，首爾如今每天都要檢查公廁，確認有無被加裝針孔攝影機。圖為韓國女性上街抗議偷拍。（美聯社）

2018-09-03 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕到南韓使用公廁要小心！韓國警察局資料顯示，2017年共發生6465起偷拍案，平均每天出現17.7起，總數比2016年還要多出1280件，首爾為了防堵偷拍，每天都會派人檢查公共廁所有無針孔攝影機。

據《韓國先鋒報》報導，雖然偷拍案件持續增加，但2016年警方查出的4499名嫌疑人當中，只有1720人出庭受審。南韓法律規定，偷拍者最高可判處5年有期徒刑或罰款1000萬韓元（約新台幣27.7萬元），但就算接受了法院審判，懲罰比率也相當低，例如在前年1至6月809個起訴案中，只有10.5％入獄，另有41.1％僅被判緩刑而遭到釋放。

據《BBC》報導，廁所和更衣室的偷拍在南韓相當橫行，其中超過80％的受害者是女性，讓韓國女孩一直擔心自己在不知情的狀況下被偷拍。先前首爾的公廁每月檢查1次是否被裝設隱藏式攝影機，現在則要每天進行檢查。

警方透露，無論如何都很難抓到裝設針孔的「攝」狼，因為他們安裝攝影機後可以在15分鐘內再次取下。南韓2017年有超過5400人因偷拍被捕，但最後只有不到2％的人入獄。