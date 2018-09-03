劉強東妻子是超正奶茶妹！仍管不住小頭涉嫌性侵

中國「奶茶妹」章澤天清秀可人，但丈夫劉強東仍然管不住小頭犯下性侵案。（圖擷自章澤天微博）

2018-09-03 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國第二大電子商務公司「京東」創辦人兼執行長劉強東，涉嫌在美國明尼蘇達州犯下性侵案，一度遭到逮捕並拍下囚照，目前雖然被保釋但美警仍在積極調查此案。事實上，劉強東的妻子是中國紅極一時的網路美女「奶茶妹」章澤天，卻仍管不住自己的慾望對其他女性伸出狼爪。

據了解，章澤天2009年因為一張穿著學校制服拿著奶茶的照片，在中國網路上爆紅，清純可人的外型讓不少網民為之瘋狂。2013年章澤天前往美國哥倫比亞大學附屬巴納德學院交流1年時，與劉強東相識隨後更展開熱戀，但2人年齡足足差了19歲，堪稱是「父女戀」，因此也受到外界矚目。

2015年8月劉強東與章澤天傳出婚訊，後來章澤天親口證實是先上車後補票，還在該年12月於微博曬出孕照，只見她挺著大肚子和劉強東甜蜜拍照，雖然已身為孕婦，卻絲毫沒影響到她清麗的外表。隔年3月，章澤天為劉強東生下1女。

但劉強東有妻如此，竟無法控制自己的小頭，在美國性侵女性，微信群組更傳出受害者是位女學生。外媒對此紛紛報導，但明尼蘇達州警方強調案件正在調查中，不願進一步說明案情，目前可以得知的是劉強東於當地時間8月31日午夜被捕，並於9月1日下午4時被交保。

2015年12月，劉強東與懷孕的章澤天拍下甜蜜合照。（圖擷自微博）

「奶茶妹」章澤天產後亮相。（中央社）