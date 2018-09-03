這是非洲城市？CNN：中國大舉開發 改變衣索比亞樣貌

非洲城市的街景在中國開發下已變得中國化。（圖擷自CNN官網）

2018-09-03 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國「一帶一路」計畫在世界各地被推動，非洲國家衣索匹亞被認為是一帶一路的「模範國」，衣國首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）處處可見中國介入開發後的容貌，美國《CNN》報導形容，現在阿迪斯阿貝巴看起來根本是個中國城市。

報導指出，現在阿迪斯阿貝巴許多住宅大樓外，隨處可見紅燈籠掛在入口，也會貼上春聯，這種建物在深圳、重慶或上海郊區都很常見，「這是一種滲透到阿迪斯阿貝巴的中國化現象。」

過去20年來，中國向阿迪斯阿貝巴援助建造公路、鐵路等基礎建設，使該城市在21世紀有爆炸性的成長。報導形容，阿迪斯阿貝巴正在成為一座中國建造的城市。

文中也指出，中國在非洲的「掠奪性貸款行為」，使國家陷入債務困境並削弱其主權，剝奪了這些國家的成長。美國北卡州維克森林大學政治和國際事務教授Lina Benebdallah警告，中非關係已相當不對稱，例如2016年，中國向非洲出口了880億美元的商品，但僅從非洲大陸進口了400億美元，另外也有許多國家的中國債務金額令人擔憂。

報導認為，中國北京會向那些無法支付貸款的國家施加壓力，並以斯里蘭卡無法償還債務，導致港口被奪走為例，警告發展中國家需重視管理與中國的債務問題。