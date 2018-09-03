想殘情夫 女網上買凶連轉3單都是假殺手！

申女爲了挽回任男，竟異想天開買兇傷害他，任男被何男用刀攻擊大失血，差點丟了性命；此為示意圖，與本事件無關。（資料照，記者黃良傑翻攝）

2018-09-03 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海一名申姓女子爲了挽回情夫任姓男子，竟異想天開買兇傷害他，以為這樣任男就離不開她了，沒想到卻雇用到假殺手，過程中接連轉單，3個殺手沒一個是真的。

據《江蘇新聞》報導，「我只是想弄傷他，沒想到他會傷這麼重，會有生命危險、會到醫院去。」38歲的申女因為丈夫常出差不在家，不堪寂寞下在網路認識了34歲的任男，並發展出了一段婚外情，雙方交往了10年，任男漸漸覺得不能再繼續這段不被社會容許的戀情，在去年和申女談分手，但申女放不下任男，她爲了任男更曾考慮離婚，她知道任男的心難以挽回，爲了留住任男竟以為「如果他受傷、生病，在他最需要關心時照顧他，他就會受感動留下了」。

申女去年8月從網路找到一名化名為龍哥的殺手吳姓男子，雙方以人民幣4萬元（約18萬元新台幣）的代價達成協議，弄斷任男一條手臂，但實際上聲稱職業殺手的吳男只是一名無業遊民，吳男偶然來到網路的殺手聊天群組，才PO出廣告沒多久，沒想到客戶申女就上門了，吳男無心動手，自行找了一名殺手許姓男子幫忙，沒想到許男也是假殺手，兩人都抱著玩玩的心態，壓根沒想要真做。

許男到上海先裝裝樣子買了水果刀、錘子、電棍等兇器，在任男住處閒逛了幾次後，就以接到另一筆酬金更高的單子為由拒絕委託，但他不忘幫吳男找幫手代替他，從網路殺手群組找來何姓男子，不過其實何男也只是混飯吃的，去年9月23日晚間，何男在任男的上海住處埋伏，伺機電擊任男，半個月後又試圖用匕首襲擊任男，何男先躲在樓梯口，未料任男轉身發現他，何男眼看逃不了，情急下就硬著頭皮拿起匕首扎實地刺向任男。

任男休克被緊急送醫，差點沒了性命，脖子上的這一刀被砍得相當深，輸了3千毫升的血量，好不容易才救回一命，即使好了仍留下很明顯的疤痕，申女知道任男受重傷嚇得趕緊自首，3名假殺手沒多久也被捕，任男難以接受曾那麼相愛的申女竟是幕後主使者，他無奈地說，「發生這種事情，人人都是受害者，沒有人從中獲得什麼，都是傷害，都是悲劇。」